Jojo Todynho revela por que não é mais amiga de Anitta e fala sobre grupo de famosos que falavam mal da cantora

Rasgou o verbo! Neste domingo, dia 3, Jojo Todynho postou um vídeo em seu canal oficial do Youtube em que revela o real motivo pelo qual não é mais amiga de Anitta. No vídeo publicado pela funkeira, ela explica, ao longo de pouco mais de 15 minutos, que resolveu falar para acabar com os comentários dos haters e evitar fofocas.

Todynho relembrou que já alertou Anitta em outra situação criada em um grupo em comum durante um almoço.

- Contei a história e falei assim: Fica ligado. Presta atenção., alertou ela à Anitta.

- Se você é acusado de alguma coisa, você diz que não tem nada a declarar?! Me desculpe, né?, questionou Jojo.

- Se minha amiga chega para me alertar de algo, e eu uso isso para uma nota, isso para uma discórdia, o que que está errado nessa história? Porque eu falei para ela: Quer botar todo mundo de frente? Pode botar. Eu sei o que eu vi, o que eu li. Ponto. Minha palavra é uma só, meu papo é reto, não faz curva. Entendeu, gente? Enfim, assunto encerrado, finaliza.

Para quem não se lembra, o burburinho entre Gominho, Preta Gil e Pabllo Vittar aconteceu lá em 2019, quando, segundo Gominho, Todynho pegou seu celular e viu um grupo de WhatsApp entre ele, Pabllo e Preta falando mal da funkeira. Prontamente, a cantora contou tudo para Anitta, que cortou a relação com os quatro. Eita!