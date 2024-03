Após expulsão de Wanessa Camargo do BBB24, Zilu Camargo e Dado Dolabella estariam em pé de guerra

Após deixar o BBB24 durante a tarde do último sábado, dia 02, ao ser acusada de agressão pelo participante Davi Brito, a cantora Wanessa Camargo estaria vivendo ainda mais conflitos fora da casa. Segundo apuração feita pelo jornalista Lucas Pasin, a mãe da famosa, Zilu Camargo, e o namorado dela, Dado Dolabella, estariam em um verdadeiro pé de guerra.

A coluna diz que fontes afirmam que a matriarca sempre teve certa preocupação e cuidado com Wanessa ao se tratar da relação com o cantor. Ainda mais, as fontes relatam que a relação de Zilu e Dado, após a cantora e o músico reatarem o relacionamento, sempre foi distante e com desentendimentos. Lucas Pasin ainda afirma que a empresária aceitou o ator na vida da filha, mas sempre manteve um pé atrás.

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, durante o confinamento de Wanessa no reality, já haviam rumores de que Zilu não estava contente com as entrevistas e declarações realizados por Dado, azedando ainda mais o clima entre sogra e genro.

Conforme as supostas fontes próximas do jornalista, a mãe de Wanessa teria avisado aos familiares que não concordava com as declarações do cantor. A matriarca ainda teria afirmado que gostaria de conversar com a filha antes dela entrar em contato com o namorado após sua desclassificação.

Vale notar que, além de rebater as afirmações de Dado sobre as supostas dívidas da filha, no último sábado, dia 02, logo após a expulsão da sister, Zilu utilizou das redes para escrever:

Ela [Wanessa] não está com Dado e tudo que ele fala na internet é em benefício dele, ele não está pensando nela e isso é muito ruim, mas já estamos tomando todas as providências necessárias. Obrigada, garantiu a empresária ao responder um internauta.

Por fim, Pasin ainda relata que as fontes afirmariam que Wanessa Camargo sempre se manteve no meio da mãe e do namorado. Aparentemente, até então, a cantora estava conseguindo contornar a situação. Durante sua ausência, Zilu teria visto as entrevistas de Dado como uma forma de autopromoção.

O ESTRELANDO entrou em contato com a assessoria de Wanessa Camargo, Zilu Camargo e Dado Dolabella a fim de confirmar os rumores. Até então, não recebemos retorno. O espaço segue aberto.