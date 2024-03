Juliano Cazarré abre álbum de fotos do sexto filho e conta como foi primeiro dia de vida do bebê

Papai coruja! Juliano Cazarréb abriu o álbum de fotos e mostrou alguns cliques do parto de Estêvão, seu sexto filho, com Letícia Cazarré. O bebê que nasceu no sábado, dia 2, apareceu ao lado dos quatro dos cinco irmãos mais velhos.

Em uma das imagens, Estêvão aparece com Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2. No clique, só não está Maria Guilhermina, de 1 ano de idade.

- Quando você continua linda mesmo com a toca cirúrgica, se declarou Juliano ao mostrar a esposa.

Já em outro registro compartilhado pelo ator na manhã deste domingo, dia 3, ele relatou sobre o primeiro dia do pequeno:

- Passando aqui pra dizer que está tudo bem!!!Já mamei bastante, fiz muito xixi e cocô! Nossa como é bom esse negócio de fazer cocô! Dá um alívio, né? Vocês também curtem? Cara, minha mãe é demais !Mal eu abro a boca e ela já aparece pra encher minha barriguinha de leite bom! Hoje ela me botou essa roupa maneira e pediu pro funcionário dela - um cara estranho com um cabelo amarelo, parecendo um quiosque - pra tirar umas fotos da gente. O funcionário da minha mãe é até maneiro apesar do cabelo esquisito, só que ele dorme muito e a cara dele é estranha e me pinica todo quando vem me dar beijinhos. Ah!!! lá no outro lugar que eu estava antes de vir pra cá, tinha um outro cara, mas esse era puro amor e vivia numa luz mais forte que o sol de vocês, e Ele me pediu pra dizer pra vocês que: - A vida quer viver. E viver é bom., finalizou ele.

Vale lembrar que além de Estêvão, Leticia e Juliano são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1. Leticia teve dois dos filhos por parto normal e o restante por cesárea.