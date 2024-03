Luana Piovani apoia Davi após expulsão de Wanessa Camargo do BBB24. Saiba os famosos que comentaram a desclassificação

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, a casa do BBB24 passou por momentos de tensão durante o último sábado, após a expulsão da cantora Wanessa Camargo. Para quem não acompanhou, a famosa foi desclassificada do programa após o participante Davi Brito ir até o confessionário relatar ter sofrido agressão por parte de Wanessa.

O que aconteceu foi que, durante a madrugada, a cantora entrou alcoolizada no Quarto de Magia e deu um soco no pé do motorista, que estava dormindo. Se sentido violado, Davi relatou o acontecimento à direção do programa e, por violar as regras, Wanessa foi eliminada da competição.

E é claro que o assunto deu o que falar nas redes! Além dos internautas, que discutiam a veracidade dos fatos e se a expulsão teria ou não sido justa, muitos famosos utilizaram de suas próprias redes sociais para darem suas opiniões sobre o acontecido. Luana Piovani, por exemplo, resolveu assumir o lado do motorista e o defendeu.

A postagem feita pela atriz, que já havia criticado a famosa em outro momento do programa, era uma foto de Davi dentro da casa, acompanhada de uma frase que o brother deferiu após a desclassificação de Wanessa.

- Ninguém me desculpa quando eu faço um psiu, imagina se fosse o que ela fez comigo?, disse ele.

- Psiu, psiu, coisinha linda do bom senso empinadinho, escreveu Piovani ao compartilhar a postagem.

Quem também comentou a situação foi Luiza Brunet, modelo e mãe de Yasmin, que, atualmente, se encontra confinada no programa. Com a filha como aliada próxima de Wanessa durante sua participação no BBB24, Luiza criticou a desclassificação da cantora e até mesmo chamou Davi de manipulador.

- O Brasil é o quinto país no mundo que mais agride e mata suas mulheres. Quantos agressores foram punidos? O Brasil é o primeiro país que mais mata trans e travesti. Por homens. Quantos foram punidos? No BBB, uma mulher foi criminalizada e punida. Essa é a nossa realidade, escreveu a famosa.

Em seguida, a modelo ainda repostou postagem onde um internauta criticava o motorista:

- Perversão! O narcisista conseguiu. Normalmente, a pessoa perversa é manipuladora, impulsiva, sedutora, coloca-se como excluído (a) e ao mesmo tempo se sente superior. Mentiras e transgressão das normas fazem parte da rotina e não há sentimentos de culpa. Os perversos desejam poder e podem adotar práticas seja qual for: entendidas como desvios. Manipulador! Nem coragem de assumir para a casa teve porque o papel de vitimismo continua, escreveu o usuário da web.

Camilla Camargo também tomou o lado da irmã, utilizando de seus Stories do Instagram para mandar uma mensagem à cantora. As duas, assim como Igor Camargo, são filhas de Zezé Di Camargo e Zilu Godói.

- Vem, meu amor! Vem pra casa, vem receber o amor que você merece. Só vem. Tem tanto tanto amor pra você aqui, que você me imagina. Te amo demais, Wanessa. Talvez Deus tenha destruído seu plano pra que seu plano não destruísse você. Se não deu certo agora, descanse e confie. Um dia você ainda vai sorrir olhando pro céu. E vai dizer: Então era isso, Deus..., escreveu a atriz para a irmã mais velha.

Por outro lado, o ex-participante do BBB, Gil do Vigor, defendeu a saída da sister. Em publicação feita através do X (o antigo Twitter) o advogado compartilhou o recado dado por Tadeu Schmidt durante o vivo, onde frisou a importância de respeitar as regras do programa.

- O BBB possui REGRAS claras. Quem sentiu que foi injusto, tudo bem. Quem sentiu que foi justo, tudo bem também! Mas o BBB possui uma equipe QUALIFICADA e se eles tomaram a decisão, foi porque foi um descumprimento da regra. Triste, mas é a realidade, escreveu o famoso.

Quem lembra da expulsão de Hariany Almeida no BBB19 após agredir Paula Von Sperling? Comentando sobre a ocasião desta edição, a influenciadora escreveu:

- Ser expulsa de um reality não é fácil, sei como é sentir esse peso? Mas, independentemente do que aconteceu, que a Wanessa consiga lidar com esse momento da melhor forma.

Namorada de Davi Britto se declara ao amado após desclassificação de Wanessa

Em publicação feita através de seu perfil no Instagram, a comerciante Mani Rêgo, namorado de Davi Brito, demonstrou apoio ao baiano.

- Você mandou um carro de som aqui na barraca para dizer o quanto me ama. E, hoje, uso a internet pra dizer o quanto te amo e o quanto você é corajoso, escreveu na legenda da postagem.

Vale notar que, o também ex-participante do BBB, Fred Nicácio, utilizou das sessão de comentários da postagem de Mani para desmontrar apoio ao motorista:

- Corajoso!, escreveu sobre o confinado.