Rafael Cardoso teria agredido gerente de bar no Rio de Janeiro

É eita atrás de vixe! Ao que parece, Rafael Cardoso teria agredido um gerente de bar no Rio de Janeiro.

Segundo o colunista Leo Dias, o homem, identificado como João Fernando, abriu um boletim de ocorrência contra o ator após ele chegar no estabelecimento e ter desferido socos e pisadas na barriga.

O jornal Metrópoles noticiou que Rafael chegou ao bar acompanhado de dois homens e dando uma freada brusca no carro, deixando as pessoas ao redor assustada. Em seguida, pediu para o garçom chamar o gerente.

- Eu vou te matar, disparou o artista ao homem.

O gerente, então, levou um soco na nuca e pisada na barriga.

Eu fiz uma cirurgia tem três meses, de Hérnia Ignal, nem na academia eu posso ir, não posso fazer esforço, nem mesmo subir escada. Falei para ele se acalmar, comecei a correr, ele foi atrás de mim no restaurante. Quando eu saio ele me derruba, me dá dois pisões na região da barriga, especificamente na região da hérnia. Mas, na verdade, ele queria me acertar no testículo. Eu peguei o pé dele e veio o segurança do condomínio e os garçons para tirar, mas ele não parava, disse a vítima a Leo Dias.