Vanessa Lopes abre o jogo sobre saúde mental após desistência do BBB24: Admitir que está doente é assustador

Vanessa Lopes continua afastada dos holofotes desde que apertou o botão de desistência do BBB24 para cuidar. No último sábado, dia 2, a influenciadora participou do Altas Horas e abriu o jogo sobre o atual status de sua saúde mental.

- Eu estou bem. Estou em tratamento, mas ainda estou assustada. A gente admitir que esta doente é assustador, mas faz parte do processo. é assustador para quem tem e para quem fala sobre. É um processo. Estou bem, mas quero ficar melhor ainda, disse.

Vale lembra que, durante sua participação no reality show, Vanessa teve alguns surtos psicóticos. Contudo, agora, seu quadro de saúde segue evoluindo positivamente e poderá voltar para as redes sociais em breve.