Internada, Preta Gil recebe diagnóstico de hérnia de disco: Vou ter que tratar

É eita atrás de vixe. No último sábado, dia 2, Preta Gil usou as redes sociais para informar que está internada após ser diagnosticada com hérnia de disco.

A cantora estava fazendo alguns exames de rotina após tratar o câncer de intestino e se queixou de dor na lombar, achando que era apenas um desconforto. Para sua surpresa, a razão das dores foi outra.

- Vindo aqui para falar que meus exames todos oncológicos foram muito bons. Está tudo bem comigo, a gente fez todo os exames de imagem, de sangue, minha saúde está ótima graças a Deus. Estava com uma dor na lombar, tive uma contratura, achei que era só uma contratura e vim aqui, doutor Francisco e doutor Caio me fizeram exames de ressonânica, raio-X e tomografia e estou com uma hérnia de disco, que vou ter que tratar, disse nos Stories.

E continuou:

- Agora, vou tratar essa hérnia com RPG, pilates, fortalecimento e vou deixar o boxe bem para frente, preciso fortalecer a musculatura da coluna e da lombar. Esse é meu boletim médico de hoje. Sigo aqui para fazer mais exames complementares. Está tudo bem, agora só tratar essa hérnia de disco e vida que segue!