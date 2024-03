Aviões militares dos EUA lançam ajuda em Gaza

Três aviões de carga dos EUA lançaram alimentos em Gaza neste sábado, 2.

A entrega ocorre um dia após o presidente, Joe Biden, anunciar o plano de ajuda humanitária ao enclave palestino, que enfrenta uma crise crescente após quase cinco meses de guerra. Foram 66 pacotes de refeição no total. Segundo a CNN, eles não continham água ou medicamentos.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse que o governo americano planeja realizar vários lançamentos aéreos que durariam semanas, descrevendo ser uma "operação militar difícil", que exige um planejamento cuidadoso por parte do Pentágono para a segurança tanto dos civis de Gaza quanto do pessoal militar americano.

Os EUA não informaram quantas toneladas de comida foram lançadas ontem na Faixa de Gaza e nem deram detalhes sobre lançamentos futuros. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.