Palavra do Leitor - 3 de março de 2024

Saúde em S.Caetano

Participei no dia 26 da audiência púbica da Saúde realizada na Câmara Municipal de São Caetano, referente ao 3º quadrimestre de 2023. Como de praxe a prestação de contas contou com a presença de poucos vereadores, a maioria esteve “representada” por assessores que entraram mudos e saíram calados, numa demonstração clara e inequívoca do desrespeito com os destinos da saúde da cidade. Alguns dos poucos vereadores presentes também não tiveram respeito com os competentes técnicos da Secretaria Municipal de Saúde que prepararam a prestação de contas e com o público presente. Se não bastasse o costumeiro teatro, sempre protagonizado pelo mesmo vereador, interrompendo a apresentação, atrasando a audiência, e roubando o tempo para perguntas do público, que pôde manifestar-se após vossas excelências. Uma única vereadora fez a lição de casa e apresentou seus questionamentos. Os demais só polemizaram e por absoluta falta de preparo em nada contribuíram. Cansado dessa palhaçada sugiro que a partir das próximas audiências a palavra para perguntas e manifestações seja invertida, primeiro fala o público e por fim os senhores vereadores, assim ficaríamos liberados para deixar o recinto quando o teatrinho começasse.

Roberto Canavezzi - São Caetano

Ditadura

‘Bolsonarismo além de Bolsonaro’ (Opinião, dia 1°). Interessante o artigo do jornalista Caio Bruno sobre o ato pela defesa do Estado democrático de Direito na Paulista, focado em marketing. Acrescentaria alguns comentários. A PF investiga denúncias, o Ministério Público verifica se há evidências robustas e judicializa. Após manifestação da defesa, os juízes julgam com base no que está no processo. Esse pessoal já afirmou que não aceita as decisões do STF – pelo menos aquelas que os condenam. Reclamam muito dos julgamentos, mas poucos citam o que consta dos autos, e nem sequer desmentem as acusações. Querem ter sua própria Constituição e suas próprias leis. Agora pedem anistia para os criminosos do ato de golpe de Estado democrático de Direito de 8 de Janeiro – que contrassenso. Anistia para “aqueles pobres coitados” – palavras de seu líder, no palanque. Vivemos em Estado de Direito, não é preciso muito esforço de raciocínio para se concluir que tentaram, e continuam pregando, a ditadura – claro, sob seu comando, a mesma que tanto condenam na Venezuela e outros países onde o Judiciário não pode funcionar.

Evaristo de Carvalho Neto - Santo André

Cotas

Não ousaria ocupar esse espaço que o <CF52>Diário</CF> destina aos seus leitores para sensacionalismo. Porém, quando somos convidados a nos solidarizar com o estudante Glauco Dalalio do Livramento, 17 anos, não podemos nos calar. A comissão de identificação da USP (Universidade de São Paulo) coloca fim aos planos e sonhos acadêmicos de Glauco ao dizer que ele não pode cursar Direito em razão de não se incluir nas cotas reservadas para pretos, pardos e indígenas. Será que também não devemos condená-lo por não ser torcedor do nosso time de futebol? Quem sabe não poderíamos forçá-lo a trabalhar na profissão que nós escolhemos? Precisamos também orientá-lo para que prefira a cor que é a de nossa preferência. Que amanhã Glauco venha a nos perdoar, como sociedade e como pais, pois, como ele, sentimos tristeza e inconformismo.

Cecél Garcia - Santo André