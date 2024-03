Carpini usa campanha do São Paulo no Paulistão para avaliar necessidade de reforços

Os meses de janeiro fevereiro e março estão servindo como laboratório para o técnico Thiago Carpini analisar o material humano que tem em mãos visando também a disputa do restante da temporada.

Depois de um bom começou, que culminou com a conquista da Supercopa Rei em cima do Palmeiras, o time apresentou uma oscilação no Estadual. A sequência de quatro jogos sem vitória mostrou fragilidades, mas também o poder de reação da equipe. Para o treinador, no entanto, vários pontos precisam ser analisados.

"Não analiso um jogo somente pelo resultado. Vejo evolução no nosso trabalho e muitas coisas positivas. Temos que entender que contamos com atletas recém-chegados que estão em fase de adaptação", comentou o treinador.

Desde a sua chegada, para substituir Dorival Júnior, Carpini contou com a aquisição de do experiente Luiz Gustavo, do meia Bobadilla, e dos atacantes Ferreira e Erick. O mais novo dessa lista é André Silva, outro nome para o setor ofensivo.

Satisfeito com o elenco, o treinador vem se reunindo constante com seu estafe a fim de acompanhar os números e desempenho do grupo na disputa do Estadual. A tendência é que novos nomes, se aprovados, só vão desembarcar no CT da Barra Funda a partir do segundo semestre.