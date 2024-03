Verstappen larga na frente e vence GP do Bahrein

A temporada da Fórmula 1 deste ano começa com a vitória do holandês tricampeão mundial Max Verstappen. O piloto da RBR (Red Bull Rancing) venceu o GP (Grande Prêmio) do Bahrein, a primeira etapa dos 24 circuitos do campeonato. Esta é a oitava vitória seguida do jovem piloto que busca superar o próprio recorde dez provas seguidas em primeiro lugar.

A corrida deste final de semana, por exemplo, mostra que Verstappen não está para brincadeira de deve deixar os adversários comendo poeira. Além de largar na pole position (primeira posição) o piloto liderou todas as 57 voltas do GP. Nem mesmo as paradas para torca de pneus e abastecimento foram suficientes para que ele fosse ultrapassado.

Se não bastasse, Verstappen ganhou um ponto extra por ter feito a volta mais rápida. Mostrando total domínio do carro e curvas perfeitas no circuito, o piloto não teve dificuldade para garantir a 55ª vitória na carreira e abrir ampla vantagem contra o segundo colocado, seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, que encerrou a corrida 22 segundos após.

O pódio fechou com o espanhol Carlos Sainz, com a Ferrari, na terceira colocação.

O próximo GP será o da Arábia Saudita, no sábado (09). A prova foi antecipada em um dia em respeito ao Ramadã (prática religiosa dos mulçumanos, no qual eles realizam jejuns e orações).