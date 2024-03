Vinícius Jr. é provocado, marca dois gols, e garante empate do Real Madrid diante do Valencia

Um jogo recheado de tensão e rivalidade, Vinícius Jr mais uma vez foi protagonista em campo no empate de 2 a 2 do Valência com o Real Madrid neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Provocado pela torcida, ele recebeu até cartão amarelo. Em campo, fez os dois gols do seu time, que se mantém líder da competição com 66 pontos.

Fora do estádio, uma organizada do Valencia tentou distribuir cartazes com uma figura do jogador brasileiro com nariz de Pinóquio. O cartaz tinha, além da caricatura, uma frase "Pinochius, I don´t care", (Pinóquio, eu não ligo), em referência às declarações do atacante sobre o episódio em que ele disse, ao Ministério Público, que um setor da arena o teria xingado com ofensas racistas.

Embora a segurança do estádio local tenha tentado barrar a entrada dos cartazes, muitos torcedores exibiram panfletos nas arquibancadas. O clima tenso fora do campo passou para as quatro linhas e o juiz precisou de energia para conseguir controlar a partida.

Alvo de xingamentos já dentro do campo, Vinícius Júnior era provocado todo o tempo. Em um lance mais forte, Rodrygo fez uma falta mais forte e quase tomou cartão amarelo no início do primeiro tempo. Logo depois, aos 23 minutos, Vinícius Júnior reclamou de um pênalti em disputa com Folquier na área.

Em meio a esse clima "bélico", o Valencia abriu o placar com Hugo Duro aos 27 minutos. Dois minutos depois, mais uma bola na rede dos mandantes após erro na defesa de Carvajal. Yaremchu diblou o goleiro e fez 2 a 0.

Nos acréscimos, Vini Jr respondeu às provocações com os pés ao escorar cruzamento do próprio Carvajal. Na comemoração, o gesto foi de braço erguido para responder os torcedores locais.

No segundo tempo, o clima de tensão persistiu. Protagonista na etapa inicial, ele repetiu a performance na segunda etapa. Depois de levar cartão amarelo, ele completou um cruzamento da direita e empatou o jogo e decretando o empate.

A polêmica foi até o minuto final. O juiz encerrou o jogo num cruzamento em que o Real fez o terceiro gol. Os atletas reclamaram, mas ele manteve a decisão de empate em 2 a 2