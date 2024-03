Ramalhão toma gol no fim, perde para o Corinthians e se aproxima da A2

Após buscar um empate heroico em sete minutos, o Santo André não resistiu à pressão do Corinthians e perdeu por 3 a 2. Em jogo disputado na tarde desde sábado (02) na Neo Química Arena, o Ramalhão chegou a estar perdendo por 2 a 0, conseguiu empatar aos 42 minutos do segundo tempo, mas levou o terceiro aos 50 e sofreu a sua sexta derrota no Paulistão.

Com o resultado, a equipe andreense pode ser rebaixada à Série A2 já neste fim de semana. Para chegar vivo na última rodada, o Ramalhão precisa de tropeços de Ituano, Portuguesa e Guarani.

Mesmo precisando da vitória, o Santo André adotou uma estratégia conservadora para enfrentar o Corinthians, que também jogava pressionado por uma vitória - um tropeço poderia eliminar o Timão da disputa por uma vaga na próxima fase. Os donos da casa começaram pressionando e chegaram a marcar logo aos 15 minutos de jogo com Yuri Alberto, mas o gol foi anulado pelo VAR. A pressão corinthiana continuou e, aos 33 minutos, Maycon abriu o placar. O Santo André tentava ameaçar nos contra-ataques, mas pecava nas conclusões das jogadas.

No segundo tempo a tensão tomou conta do jogo. O Corinthians não se arriscava tanto, mas o Ramalhão não conseguia criar muitas chances. Aos 28 minutos, Yuri Alberto marcou, dessa vez em condição legal, e amplicou a vantagem corinthiana. Parecia que a derrota andreense estava decretada, mas a equipe foi resiliente e buscou a reação. Primeiro com o atacante Bruno Michel, aos 35, e depois com Lohan, aos 42. Tudo se encaminhava para um empate heroico do Ramalhão, mas, aos 50 minutos, um cruzamento despretencioso de Fagner encontrou Pedro Raul entre os zagueiros e o atacante cabeceou para dentro do gol.

Na próxima rodada, a última da primeira fase, o Santo André recebe a Ponte Preta no estádio Bruno José Daniel, no domingo às 16h. Já o Corinthians visita o Água Santa, em jogo marcado para ser disputado no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, já que o Distrital do Inamar ainda passa por reformas no gramado. Por ser a última rodada, todas as partidas serão no mesmoo horário.