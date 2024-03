Três morrem após queda de avião de pequeno porte na Bahia

Um avião de pequeno porte caiu na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, na manhã deste sábado, 2. O piloto e os ocupantes da aeronave morreram no local.

Testemunhas afirmam que a aeronave havia decolado há cerca de 30 minutos antes da queda. Não há informações oficiais sobre a causa do acidente.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) apontou que "a conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes".

De acordo com a Polícia Militar, por volta de 10h04, moradores relataram o acidente e que as vítimas estavam presas nas ferragens da aeronave. A queda foi em uma área de vegetação na Associação Barreirense Aerodesportiva (ABA), aeródromo que faz manutenção de aviões, localizado a 6 km do centro do município.

A ABA divulgou uma nota, na qual informa que não fez manutenção ou possui qualquer vínculo com o avião que caiu.

Por se tratar de uma área de difícil acesso, ao menos 12 bombeiros do 17° Batalhão de Bombeiros Militares (BBM) participaram do resgate dos corpos. Equipamentos de desencarceramento e resgate precisaram ser usados para retirar as vítimas.

Uma equipe da 84ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Barreiras e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também estiveram no local e constataram a morte dos três ocupantes.

Os dados da aeronave, de matrícula PP-ZJA, ainda não estão disponíveis para consulta no Painel de Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer). Integrantes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), de Recife, foram enviados ao local.