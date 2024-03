Wesley Safadão fala sobre atitude de Beatriz na festa do BBB24

Falou sobre! O cantor Wesley Safadão usou as redes sociais para comentar a repercussão da cena em que a sister Beatriz, encosta no cantor durante a festa do BBB24 na noite de sexta-feira, dia 1. O artista comentou em uma publicação sobre Boninho negar a possibilidade de expulsão da jovem após questionamento de Sonia Abrão sobre suposta quebra de regulamento do programa.

- O que ela não pode é subir no palco se existe um separador! Ele está no gramado, sem problemas, explicou o Big Boss.

Safadão, no entanto, desmentiu qualquer incômodo com a aproximação da participante durante sua apresentação no reality show.

- Segue o jogo, ela só me trouxe alegria, nada além, não me incomodou em nenhum momento, escreveu em um perfil do Instagram.