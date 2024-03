Pai de MC Gui sofre assalto à mão armada e tem carro de 150 mil reais roubado

Apesar de todo o glamour, alguns famosos também passam por baitas perrengues, como roubos. Na noite do dia 01 de março de 2024, o pai do funkeiro MC Gui sofreu um assalto à mão armada e teve seu carro levado em São Paulo. Através de suas redes sociais, ambos afirmaram o que aconteceu. Rogério Alves contou que nada de grave aconteceu com ele, divulgando ainda o momento do assalto, registrado por uma câmera de segurança.

- Galera, acabei de ser assaltado. Estou bem. Só levaram o carro. Obrigado pelo livramento, declarou nos Stories do Instagram. Nas imagens divulgados pelo pai do músico, é possível ver que, assim que o empresário estaciona seu carro, um Fiat Pulse Abarth 2024 avaliado em 150 mil reais, uma moto com duas pessoas para próximo a ele. Fora do Brasil, o filho ficou sabendo do assalto pelas redes sociais:

- Acabei de chegar em Dubai e vi meu pai sendo assaltado. Estou no corredor do hotel passando só para tranquilizar meus fãs. Meu pai está bem. O importante é a vida do meu coroa, declarou.