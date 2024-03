Ela voltou? Rihanna retorna os palcos em casamento de herdeiro da Índia

RiRi de volta aos palcos? A cantora de 36 anos, se apresentou em uma festa privada de pré-casamento do herdeiro do homem mais rico da Ásia, Mukesh Ambani. Mãe de dois filhos com o rapper ASAP Rocky, RiRi retornou após um ano de hiato para se dedicar a maternidade.

O casamento de Anant Ambani, filho caçula do bilionário, e Radhika Merchan só vai acontecer mesmo em julho deste ano, mas a festa de pré-casamento teve inicio na sexta-feira, dia 1 e vai até domingo, dia 3. Na lista de convidados estão um timaço de celebridades como Mark Zuckerberg, Bill Gates, Hillary Clinton, atores e atrizes de Hollywood, entre outros famosos.

Apesar de que os celulares dos convidados foram confiscados para que ninguém filmasse a apresentação, surgiram na internet alguns registros do show realizado pela empresária.

E aí, será que ela volta? Esperamos ansiosos pelo comeback oficial da mamãe!