Dado Dolabella se pronuncia após expulsão de Wanessa Camargo do BBB24

Com Wanessa Camargo expulsa do BBB24 neste sábado, dia 02, Dado Dolabella, namorado da famosa, utilizou de suas redes sociais para afirmar que está a caminho do Rio de Janeiro para prestar apoio à amada.

Em postagem realizada através do Stories do Instagram, o ator condenou a desclassificação da cantora.

- Chocado, perplexo! Não vejo motivos pra expulsão, nunca imaginei que ela fosse sair assim do programa, mas se isso aconteceu foi o melhor pra ela. Estou indo pro Rio agora dar todo apoio e amor que ela possa precisar, escreveu.

Vale notar que, antes da decisão da produção do programa, o próprio Dado Dolabella chegou a debochar da atitude de Davi e revelou que não encarava a ação da cantora como uma agressão.