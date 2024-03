Wanessa Camargo é expulsa do BBB24 após ser acusada de agressão por Davi

Após ficar cerca de dez minutos no confessionário em conversa com a produção do BBB24, Wanessa Camargo foi expulsa do programa. A sister não voltou do confessionário e o Big Boss pediu para que os brothers arrumem os pertences dela. Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, o participante Davi Brito havia reclamado sobre um suposto tapa que a cantora teria dado na perna dele enquanto dormia.

O caso ocorreu na madrugada deste sábado, dia 02. Na parte da manhã, a casa foi surpreendida ao escutar o Big Boss pedindo para levarem os pertences de Wanessa ao confessionário.

Vale notar também que a famosa é a segunda participante a deixar a temporada sem passar pelo paredão, já que Vanessa Lopes desistiu do reality.