Após Davi acusar Wanessa Camargo de agressão no BBB24, Dado Dolabella debocha do brother

Na manhã deste sábado, dia 02, Dado Dolabella se pronunciou sobre a acusação que Davi fez contra Wanessa Camargo no BBB24. Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, nesta madrugada, o motorista foi até ao confessionário relatar que levou um tapa da cantora, afirmando ter se sentido desrespeitado por ela.

Após a repercussão do assunto nas redes sociais, o ator utilizou de seu perfil no X (antigo Twitter) para debochar do brother.

- Devido a sua infância com baixa em cálcio, após agressão, Davítima tem fratura exposta e médico dos EUA é chamado as pressas, escreveu Dolabella.

Em outra publicação, resgatou um vídeo de quando ele derrubou a artista no chão e escreveu:

- Ó coitado! Davítima pede expulsão de Wanessa alegando agressão. Já ela, depois desse carinho, nem reclamou. Ela estava dançando?. Davítima já teve atitudes piores e não foi expulso, chama no VAR!, declarou.