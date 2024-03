Mayke participa integralmente do treino e deve reforçar Palmeiras no clássico com São Paulo

O Palmeiras deve ter um reforço importante para o clássico com o São Paulo, marcado para este domingo, às 20h, no MorumBis, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O lateral Mayke treinou normalmente neste sábado e indicou que estará à disposição do técnico Abel Ferreira.

Recuperado de lesão muscular na coxa direita, Mayke já havia participado das atividades na última sexta, mas passou por uma nova avaliação neste sábado e foi liberado para atuar no clássico. Ele disputa posição entre os titulares com Marcos Rocha, mas também pode ser utilizado como ponta.

Neste sábado, após vídeo tático no auditório e ativação muscular no centro de excelência, os atletas foram a campo e fizeram uma atividade tática com ênfase em posicionamentos, marcações, transições e ensaios específicos. Por fim, houve um recreativo descontraído e, antes da ida ao vestiário, alguns jogadores aprimoraram cobranças de faltas.

Desfalques, Dudu, Gustavo Gómez e Bruno Rodrigues cumpriram um cronograma criado pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube, que não estipula um prazo para o trio retornar aos gramados.

"Não é um jogo como qualquer outro, se disser isso é mentira. (Supercopa) Foi um jogo que o São Paulo foi melhor, mais competente nos pênaltis, ganhou de forma justa. Já faz parte do passado. É verdade que o São Paulo é uma equipe histórica, com peso, contra o Palmeiras joga sempre na sua máxima força e consegue exibições muito consistentes. Eu particularmente não tenho tido muita sorte com o São Paulo. Acho que é a equipe que mais ganhou do Palmeiras desde que sou treinador aqui. Tirando a Libertadores é um ou outro momento, mas o Choque-Rei sempre é um jogo a se disputar", disse Abel Ferreira.

A expectativa é que o Palmeiras entre em campo neste domingo com: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.

Já classificado às quartas de final, o Palmeiras tenta terminar a primeira fase na liderança da classificação geral. O time de Abel Ferreira tem 24 pontos, contra 22 do Santos. A equipe alviverde é a única invicta no torneio.