Nasce Estêvão, sexto filho de Letícia e Juliano Cazarré

A família aumentou! Neste sábado, dia 2, Letícia Cazarré deu à luz seu sexto filho, fruto do seu casamento com Juliano Cazarré. O bebê, que veio ao mundo por meio de uma cesárea, recebeu o nome de Estêvão.

O casal comemorou o nascimento com uma linda foto e informações do parto nas redes sociais. Segundo Letícia e Juliano, o bebê nasceu com muita saúde.

Oi, pessoal Cheguei bem, com muita saúde, já abri os olhinhos, mamei e tô tirando uma soneca. Minha mamãe está super bem, ela é demais! Meu papai pediu para eu dizer a vocês que: - A vida quer viver, escreveram em publicação conjunta.

Nos comentários, o pai ainda agradeceu o público:

Nossa família agradece as orações de todos vocês.

Vale lembrar que o anúncio do nascimento já tinha sido feito durante a semana em uma conversa da jornalista com os seus seguidores nas redes sociais, quando ela contou sobre sua via de parto: cesárea. Segundo ela, a decisão ocorreu após ouvir a opinião de dois obstetras.

Meu médico acha mais seguro fazer cesariana do que esperar o útero distender mais e entrar em trabalho de parto, explicou.