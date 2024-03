Ramon Dino é derrotado por holandês em evento mundial de fisiculturismo

Considerado como favorito para vencer o Arnold Classic Ohio 2024, um dos principais eventos de fisiculturismo do mundo, Ramon Dino foi superado na sexta-feira, pelo holandês Wesley Vissers. Campeão da edição realizada no ano passado, o brasileiro, dessa vez, ficou em segundo lugar na categoria Classic Physique.

O torneio foi marcado pela ausência do canadense Chris Bumstead, o CBum, pentacampeão do Mr. Olympia, maior competição mundial de fisiculturismo e organizada pela Federação Internacional do esporte, a IFBB. Com isso, o caminho aparentemente estava aberto para o atleta brasileiro. No entanto, os jurados decidiram escolher o holandês como vencedor, o que causou espanto na plateia.

Ramon e Wesley chegaram a ser colocados lado a lado para uma última avaliação antes do resultado final. O veredito dado pelos jurados surpreendeu até mesmo Arnold Schwarzenegger, referência do fisiculturismo e que dá nome ao campeonato.

O "dinossauro acreano", como é chamado Ramon por causa do estado onde nasceu, levou para casa 30 mil dólares (o que equivale a R$ 148 mil) após conquistar o vice-campeonato. Wesley Vissers, por sua vez, faturou 60 mil dólares (pouco mais de R$ 297 mil) com o título. No Wellness, categoria feminina, a brasileira Francielle Mattos foi a campeã e fez dobradinha com a também brasileira Isabella Pereira Nunes, que ficou com o vice.