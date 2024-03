No BBB24, Davi acusa Wanessa Camargo de agressão e espera expulsão da cantora

Eita! A madrugada no BBB24 deste sábado, dia 2, foi do jeito que o público gosta: regada de discussões, decepções, lágrimas e mais! Marcada por um show de Wesley Safadão, a noite deu o que falar nas redes sociais após Davi acusar Wanessa Camargo de agressão, pedindo a expulsão da sister.

Dormindo no Quarto Magia, o participante foi acordado pela cantora que, alcoolizada, entrou no cômodo pulando, cantando, dançando e mexendo no interruptor na companhia de Yasmin Brunet, Giovanna Pitel e Lucas Henrique, que tentavam acalmar a confinada.

- É o Davi que está dormindo, Wanessa, disse a modelo, filha de Luiza de Brunet.

- Davi, desculpa, eu tô bem louca, justificou a filha de Zezé Di Camargo.

Logo em seguida, o motorista desceu ao confessionário, denunciando uma suposta agressão de Wanessa.

- Fui descansar. Viu que eu estava no quarto e continuou, estou me sentindo provocado, ela invadiu meu espaço, invadiu demais, ultrapassou uma linha. Se fosse eu no lugar dela, não estaria assim! Quer beber na desgraça da festa e usar a desgraça do álcool para ficar perturbando os outros. Ainda vem bater nos outros, é o quê? É minha mãe? Aqui não tem isso não. Isso, para mim, é falta de respeito, provocação e agressão. Evolve esses três fatores aqui. Ela deu um tapa na minha perna, começou dizendo para Isabelle Nogueira e Matteus Alegrete.

A dupla, então, questionou Davi sobre o que a direção do programa teria dito.

- Passei para eles. Falaram que vão analisar as imagens. Estou cheio de ódio aqui. Dormi cedo pensando na Prova do Anjo. Perdi o sono, declarou, ainda comentando não achar certo ficar aguentando desrespeito por ser homem.

- Fico imaginando se fosse eu e o que iria acontecer. Não vai ficar de graça, não sou otário. Estão pensando que vão fazer o que quiser comigo aqui. Eles [a produção] vão tomar uma atitude e vão tomar as medidas cabíveis, afirmou o brother.

Vale notar que, durante a festa, Wanessa chegou a xingar Davi para seus aliados e disse que ele não merecia ganhar o prêmio. Se confirmado a acusação, o ato pode ser considerado agressão física e, por consequência, eliminaria a Camarote do reality.

Calma aí, mais pedidos de expulsão?

Além de Yasmin com saudades dos contatinhos, Wanessa se acertando com Alane, a bailarina decepcionada com a pulseira que recebeu de Lucas Henrique na dinâmica Na Mira do Líder e Giovanna desabafando com Raquele sobre como MC Bin Laden terminou a relação dos dois dentro da casa, a participante Beatriz também foi alvo de críticas pelos internautas que acompanharam a festa.

Anteriormente alertada pela produção para não ultrapassar os limites durante os shows, a sister encostou em Wesley Safadão durante a apresentação na madrugada deste sábado, dia 2. A ação aconteceu quando a confinada tentou puxar um trenzinho com o famoso, que havia descido do palco para ficar com os brothers no gramado.

Através das redes sociais, Sonia Abrão compartilhou o vídeo do momento e, nos comentários, Boninho respondeu:

Não [Beatriz não vai ser expulsa]! O que ela não pode é subir no palco. Se existe um separador, ele está no gramado, sem problemas, declarou.

Como dito, o comportamento da participante já havia provocado incômodo na festa do último sábado, dia 24, durante apresentação de Xande de Pilares. Na ocasião, ela infringiu as regras ao subir no palco, ignorando os alertas da produção e dos colegas de confinamento.