Esperando o nascimento do sexto filho, Juliano Cazarré escreve texto carinhoso: Nunca pensei

A família Cazarré está prestes a receber mais um integrante! Na manhã deste sábado, dia 2, Juliano e Letícia Cazarré chegaram no Hospital Perinatal, no Rio de Janeiro, para aguardarem o nascimento do sexto filho, Estêvão.

Nas redes sociais, o ator escreveu um texto emocionante sobre o momento:

Bom dia, pessoal! Estou aqui na maternidade. Está tudo lindo aqui. Tudo pronto esperando por ele. Obrigada pelo carinho, pessoal. Rezem por nós. Estou muito feliz aqui, muito emocionado que vai chegar o Estêvão. Nunca pensei que fosse ter seis filhos, mas Deus é muito bom.