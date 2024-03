Torcedores do Atlético-MG protestam, param Hulk para conversar e cobram 'humildade' de Felipão

Considerado por muitos como um dos melhores elencos do futebol brasileiro, o Atlético-MG foi recebido na manhã deste sábado, na Cidade do Galo, com protestos da torcida organizada GDR, que teve uma longa conversa com o atacante Hulk e cobrou mais 'humildade' do técnico Felipão. O clube alvinegro definirá sua vida no Campeonato Mineiro, mais tarde, frente ao Ipatinga.

O protesto foi pacífico e não há, até o momento, nenhum registro de confusão. Vários jogadores pararam para conversar com os torcedores, dentre eles, o atacante Hulk e o lateral Guilherme Arana. O atacante entendeu a cobrança e afirmou que o clube está fazendo o possível para dar alegria à torcida.

"Estamos buscando fazer o nosso melhor para dar alegrias para você. Da nossa parte, não faltará vontade", garantiu o atacante. Já na conversa com Guilherme Arana, um torcedor mandou um recado a Felipão, pedindo mais humildade do treinador do clube mineiro.

O Atlético-MG é o líder do Grupo B, com 11 pontos, e pode confirmar a classificação à semifinal do Campeonato Mineiro neste sábado, às 16h30, quando enfrentará o Ipatinga, na Arena MRV.

Mesmo que perca, o Atlético pode avançar à semifinal. Para ficar fora, o Uberlândia, que encara o Cruzeiro, no Mineirão, precisaria vencer, além de tirar uma diferença de sete gols de saldo. O Villa Nova também tem chances, mas são ainda mais remotas. O time de Nova Lima teria que bater o Democrata e tirar um saldo de nove gols de diferença.

As outras vagas já estão definidas: Cruzeiro e Tombense, como líder do Grupo A e segundo colocado com a melhor campanha, e América, que já garantiu o primeiro lugar no Grupo C.