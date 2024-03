Casa desmorona em cima de carro e mata mulher no Rio

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido no Rio de Janeiro após uma residência desabar e seus escombros atingirem o carro deles, que passava pelo local na sexta-feira, 1. Conforme a Defesa Civil do Rio, a ocorrência foi registrada por volta das 20 horas na Rua Barão de Ubá, 118, no bairro Parque da Bandeira.

As duas pessoas foram encaminhadas em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar. A mulher não resistiu as ferimentos e morreu na unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde do homem, que permanece internado.

A casa que desmoronou estava vazia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, segundo a Defesa Civil do Rio. Não há confirmação se outros imóveis precisaram ser interditados.