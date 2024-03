Vai ao show de Laura Pausini? Veja setlist, serviço completo e dicas para esticar o passeio

A cantora Laura Pausini vai desembarcar com sua turnê mundial em São Paulo neste fim de semana. Os únicos dois shows da artista italiana no Brasil acontecerão no Espaço Unimed, neste sábado, 2, e domingo, 3. Poucos ingressos ainda estão disponíveis no site da Tickets For Fun.

A ideia da turnê é celebrar suas três décadas de carreira. Em março do ano passado, a cantora se casou oficialmente com o músico Paolo Carta, seu companheiro de longa data. "Pensamos em nossa lua de mel e percebemos que a melhor maneira de comemorar e ser realmente feliz é voltar para o palco. A nova turnê mundial será nossa lua de mel", afirmou na época.

A turnê, que já passou por alguns países, traz sucessos da cantora como Entre tú y mil mares, La soledad, Inolvidable e Se fue. Em outros países da América Latina, Laura apresentou versões em espanhol das suas músicas. É de se esperar que no Brasil ela também cante alguma de suas versões em português, que já foram gravadas por algumas pessoas, como os irmãos Sandy e Junior Lima, quando formavam uma dupla.

Confira a provável setlist do show

* El primer paso en la luna

* Durar

* Un buen inicio

* Todas las veces / Verdades a medias / Yo canto / Emergencia de amor (Medley Rock)

* Así celeste / Nuestro amor de cada día / Frente a nosotros (Medley Personale)

* Escucha atento

* Almas paralelas

* Entre tú y mil mares

* Como si no nos hubiéramos amado

* Primavera anticipada (It Is My Song)

* Caja

* Volveré junto a ti

* Limpio / Surrender / Con la música en la radio (Medley 2000)

* Nadie ha dicho / Lado derecho del corazon / Jamás abandoné / En ausencia de ti (It's Not Goodbye)

* Bienvenido

* Similares

* Las cosas que vives

* Yo sí

* Víveme

* Hermana Tierra

* Cero

* En cambio no

* Inolvidable

* Amores extraños

* La soledad

* Bis:

* Se fue

* Gente / Escucha a tu corazón / Cuando se ama / Un error de los grandes / El mundo que soñé / El primer paso en la luna

Serviço

Laura Pausini - Turnê Mundial

Sábado, 2, às 22h, e domingo, 3, às 20h. Espaço Unimed (R. Tagipuru, 795 - Barra Funda).

Ingressos: a partir de R$ 560. Tickets For Fun

Como chegar

O Espaço Unimed está localizado ao lado do complexo da estação Barra Funda de trens e metrô. Ou seja, uma mão na roda aos que quiserem usar esses transportes. Quem for de carro, também é tranquilo. Os melhores estacionamentos próximos à casa, que não possui um parking particular, estão na própria Rua Tagipuru. São quatro ou cinco, um ao lado do outro, e costumam cobrar entre R$ 50 e R$ 100 em dias de show.

Clique aqui para saber como chegar ao Espaço Unimed

Oasis Park Estacionamento

Garagem de estacionamento (R. Tagipuru, 711). Telefone: (11) 94722-9411

Villa Park

Estacionamento (R. Tagipuru, 927)

Memorial Estacionamento

R. Tagipuru, 641. Telefone: (11) 94723-5842

Onde comer

Clique para ver um especial do Paladar com casas na região da Barra Funda, e veja abaixo algumas dicas do roteiro

DoRo Gastronomia

Saindo rápido do show, dá tempo de pegar aberta essa casinha muito simpática que fica em Perdizes. Comandada pelo chefe Matheus Buosi, a cozinha tem inspiração italiana. Vale saber que existe uma aposta também no café da manhã, a partir das 8h. Opções de entradas no jantar são a Burrata acompanhada de vinagrete de manga e pão italiano de fermentação natural.

Os pratos principais indicados são o tradicional polpetone de linguiça de porco, recheado com muçarela, servido com massa artesanal em molho de tomate italiano, e as sobremesas que surpreendem pela delicadeza, como a mousse de chocolate belga 54% com farofa de amêndoas e merengue suíço.

Serviço

Rua Turiassu, 483, Perdizes

* 2ª a 5ª, até 23h30

* WhatsApp (11) 91654-4456

* Tel: (11) 3863-2029

Cowboy's Bar

Um bar que exalta a cultura western, country, cowboy, pode parecer maluquice. Mas, se você for daqueles que se desligam do que viram no palco assim que o show acaba, o Cowboys Bar pode valer a pena. Duas condições favoráveis: o lugar só fecha às 3h da manhã e fica ao lado do Espaço Unimed.

A casa, auto intitulada "o maior bar temático de rodeio do Brasil" serve cervejas, petiscos e, aos que tiverem resistência, música ao vivo. A decoração segue o estilo de seu vizinho Vila Country: visual rústico e descontraído, com temática de vaqueiros do Velho Oeste. Os pratos são relacionados à cozinha brasileira.

Serviço

* Av. Francisco Matarazzo, 811, Barra Funda

* Até 3h da manhã

* 11 3675-5950

A Baianeira

Aos que quiserem inverter a ordem e almoçar antes do show, eis uma boa opção. O restaurante A Baianeira, bem pertinho do Espaço Unimed, é aconchegante, raras vezes está cheio e tem um cardápio de preços possíveis.

Carnes em pratos especiais ou sanduíches sempre em porções generosas são uma marca do lugar. Vale muito conhecer, mas ele fecha à noite. Abre também para o café da manhã.

Serviço

* R. Dona Elisa 117

* 3ª a sáb., 9h/14h30

* 11 2538-0844