Celtics chegam a 10 vitórias consecutivas na NBA e Antetokounmpo anota 46 pontos para os Bucks

Com mais uma grande atuação de Jayson Tatum, o Boston Celtics chegou a incríveis 10 vitórias consecutivas na NBA ao derrotar o Dallas Mavericks por 138 a 110, na noite desta sexta-feira, no TD Garden. A rodada também contou com triunfo do Golden State Warriors e derrota do Minnesota Timberwolves, além de mais uma atuação surpreendente de Giannis Antetokounmpo. O grego anotou 46 pontos no triunfo do Milwaukee Bucks.

Com a décima vitória consecutiva e a 47ª na atual temporada da NBA, os Celtics ultrapassaram a marca de 2008, ano do seu último título da franquia. Na ocasião, somou 46 triunfos e 12 derrotas, uma vitória a menos em relação ao desempenho atual.

Sendo assim, lidera com sobras a Conferência Leste. O segundo colocado, o Cleveland Cavaliers, tem 39 vitórias. Já o primeiro colocado da Conferência Oeste, o Minnesota Timberwolves soma 42 triunfos, o que deixa a campanha dos Celtics ainda mais impressionante.

Jayson Tatum foi o principal nome da vitória dos Celtics com 32 pontos, oito rebotes e três assistências. No entanto, o cestinha da partida esteve do lado dos Mavericks. Doncic somou 37 pontos, 12 rebotes e 11 assistências, mas não conseguiu impedir a derrota de sua equipe, que ocupa o oitavo lugar da Conferência Oeste, com 34 triunfos.

Quem teve atuação de gala foi Giannis Antetokounmpo, que anotou 46 pontos na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Chicago Bulls por 113 a 97. É a quinta partida na temporada que ele marca mais de 45 pontos. Os Bucks também chegam a cinco vitórias consecutivas e ocupam o terceiro lugar da Conferência Leste, apenas atrás de Boston Celtics e Cleveland Cavaliers.

Também de olho na vaga nos playoffs no Oeste e em ascensão na NBA com três triunfos consecutivos, o Golden State Warriors derrotou o Toronto Raptors por 120 a 105, sob a batuta de Stephen Curry, que foi o cestinha da partida com 25 pontos, seis rebotes e seis assistências.

Na liderança da Conferência Oeste, o Minnesota Timberwolves acabou surpreendido ao perder em casa, na prorrogação, para o Sacramentos Kings por 124 a 120, com grande atuação de Malik Monk, que anotou 39 pontos.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers 121 x 114 Charlotte Hornets

Detroit Pistons 100 x 110 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 138 x 110 Dallas Mavericks

Toronto Raptors 105 x 120 Golden State Warriors

New Orleans Pelicans 129 x 102 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 92 x 122 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 120 x 124 Sacramento Kings

Chicago Bulls 97 x 113 Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers 140 x 115 Washington Wizards

