Maíra Cardi e Thiago Nigro respondem rumores sobre suposta gravidez

Nesta sexta-feira, dia 01, Thiago Nigro acabou levantando alguns rumores de que a esposa, Maíra Cardi, estivesse grávida. Conhecido como Primo Rico, o educador financeiro publicou um texto detalhando a semana do casal. No entanto, algumas fotos acabaram chamando atenção, já que a empresária e ele põem as mãos sobre a barriga dela.

Após as especulações de gravidez, Thiago e Maíra apareceram na web para responder os rumores. Em Stories publicados através do Instagram, a ex de Arthur Aguiar afirmou estar se sentindo pressionada com a cobrança dos fãs.

- Você está se sentindo pressionada, né, amor? Cada foto que a gente posta tem um bilhão de comentários perguntando se você está grávida. Você está grávida, amor?, começou Thiago, sendo completado pela influenciadora.

- A gente fica feliz que a galera está torcendo pelo herdeiro, pelos babies, mas a gente está se sentindo pressionado, confesso, disse Maíra.

Enfim, na sequência, responderam à questão dos fãs.

- Se a gente estivesse grávido desde que as pessoas acham que você está grávida... Faz um ano que você está grávida!, brincou o empresário.

A coach ainda explicou a decisão do casal sobre quando terão um bebê.

- A gente tem uma agenda de coisas a cumprir. A gente começou a pensar nessa possibilidade de liberação agora, admitiu.

Por fim, Thiago Nigro finalizou o vídeo dando esperanças para os fãs:

- Quando vocês menos esperarem!, disse o financeiro.