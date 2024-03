Internautas comentam aparência de Eduardo Costa: Secou mesmo!

Filmado pela esposa, Mariana Polastreli, o cantor Eduardo Costa deu o que falar na internet ao publicar um vídeo fazendo um tutorial de maquiagem.

Sentado em uma penteadeira, o sertanejo começa o vídeo passando iluminador no nariz e depois, sela com pó, vindo ainda com uma máscara incolor para sobrancelhas e cílios.

Mas, calma! O vídeo viralizou não pela tutorial em si, mas sim pela nova aparência do artista. Para quem não acompanhou, recentemente, Eduardo Costa comentou que perdeu cerca de 20 quilogramas - surpreendendo ao surgir muito mais magro do que o comum. Alguns dos comentários afirmavam espanto com tamanha diferença, já outros nem conseguiram reconhecer o cantor de primeira.