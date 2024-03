Grávida, Virginia Fonseca revela preocupação com o quanto já engordou

Casada com o cantor Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca está à espera de seu terceiro filho. Compartilhando sua rotina de gestação através das redes sociais, a famosa afirmou que tem sentido muita fome, revela ainda quantos quilos já ganhou em apenas um mês de gravidez de seu primeiro filho menino, José Leonardo.

- Eu bato palma, com a mão, com o pé, para quem engorda de oito quilos a 12 quilos na gestação, que é o que tem que engordar. Gente, eu engordei cinco quilos em um mês, tem noção disso? 5 quilos em um mês, diz ela, rindo da ironia de falar que não quer continuar assim, enquanto come um pão de queijo.

Ao relembrar o peso que ganhou durante as duas outras gestações, conta:

- Da Maria Alice eu engordei 23 quilos, da Maria Flor eu já engordei 16 quilos só, consegui me conter, mas nada perto de 12 quilos. Essa pelo visto vai ser, afirma Virginia ao colocar as mãos na cabeça, indicando preocupação.