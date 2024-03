Charge - 2 de março de 2024

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema deixou três pessoas feridas, duas mulheres e um homem, na manhã desta sexta-feira (1) durante ação de despejo na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Eldorado. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Pedreira, na Capital, e para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Alves Dias para tratar dos ferimentos e realizaram exame de corpo de delito no 4° Distrito Policial.

A GCM tentou realizar ação de reintegração de posse de um terreno privado sem ordem judicial, e utilizou gás de pimenta e cassetetes para derrubar a barricada de pneus em chamas instalada pelos moradores, que resistiram à ação de despejo e entraram em confronto com os agentes.

Durante o confronto, uma cadeirante e uma gestante que moram no local passaram mal devido à confusão. No total, 18 barracos em construção foram derrubados por tratores da Prefeitura de Diadema, e cerca de 40 famílias em situação de extrema vulnerabilidade foram afetadas com a ação.