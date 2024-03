Secretário de Habitação é exonerado no dia da crise

Ronaldo Lacerda (PDT) foi exonerado da Secretaria de Habitação de Diadema ontem, a partir de publicação no Diário Oficial do município.

O governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT) alega que a saída era programada, “Como parte da articulação política para a campanha municipal de 2024” e que não tem relação com a invasão do terreno. Já os moradores dizem, que sofriam ameaças do ex-secretário para que deixassem a área.

O representante das 40 famílias, que amplificaram a construção de barracos no terreno no início do ano, relatou truculência e ameaças feitas pelo político à primeira moradora do espaço, Jandira Rodrigues. Segundo Sidnei Casemiro de Oliveira, presidente da Associação Monte Sinai, que atua no bairro, o espaço é alvo de um processo de grilagem movido por Ronaldo Lacerda, que, de acordo com ele, manteria ligação com a Associação Pró-Moradia Liberdade.

Jandira confirma as informações de Soares e acusa o ex-secretário de tê-la ameaçado de morte. “Eles vendem para as pessoas os espaços que conseguem com força pública. Eu sou a pedra no sapato do Ronaldo e é por isso que temo até que me mate. Com 61 anos, não imaginei que isto pudesse acontecer comigo, mas desde que tenho 14 anos moro neste terreno e já em 1995 percebi que estavam de olho aqui. Não tenho nada, então como vou lutar com alguém poderoso? Só chamei gente para morar comigo porque o pessoal dele até já pulou o muro no terreno para me ameaçar”, esclarece Jandira.