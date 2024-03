Filippi se cala diante da demolição de moradias

Questionado sobre a violência empregada na ação de desocupação do terreno no Bairro Eldorado ontem, o prefeito da cidade, José de Filippi Júnior (PT), optou pelo silêncio e indicou a nova Secretária de Habitação, Patrícia Cavalcante, para pronunciamento sobre o caso.

Em entrevista, Patrícia disse que só soube hoje, pelo Diário Oficial, da mudança de cargo, de secretária adjunta para titular da pasta, no lugar do exonerado Ronaldo Lacerda (PDT).

Mesmo confirmando que o terreno teria sido comprado pela iniciativa privada, por meio da Associação Pró-Moradia, Patrícia ressaltou como justificativa à intervenção da GCM o crivo de aprovação e controle de construções diante do Plano Diretor municipal.

“Diadema sempre foi vanguardista na luta por moradia. Posso assegurar com tranquilidade que nenhum dos nossos servidores agiu com truculência a quem tentou ocupar de forma irregular o espaço. O loteamento visa atender 48 famílias por habitação social e o direito da dona Jandira foi assegurado com o proporcional a 254 m²”, esclarece.

A secretária confirmou que a associação já mantém em mãos um alvará para lotear em breve a área.

“A ação é uma forma de também resguardar os direiros às estas famílias que, em conjunto com a entidade que atua em Diadema (Pró-Moradia), pagam há mais de 12 anos no aguardo da liberação e implantação do loteamento corretamente”, ponderou.