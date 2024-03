Penha Fumagalli quer sindicalistas na coordenação da campanha eleitoral

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), em agenda no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, ontem à tarde, convidou os representantes da entidade para engrossarem o time da coordenação de sua campanha eleitoral. “Vão contribuir com a discussão do plano de governo”, afirma ao Diário.

Na pauta, a chefe do Executivo rio-grandense ainda destaca ser “importante o sindicato ter um representante da categoria como candidato a vereador”.

A comitiva de Penha foi recebida pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Adilson Torres dos Santos (Adilson Sapão) e pelo vice-presidente Cícero Firmino (Martinha). A entidade, segundo a prefeita, se coloca à disposição para “dialogar e somar”.

Na pauta ainda foram discutidas ações para fomento do trabalho e renda e possíveis articulações, em conjunto, para contemplar Rio Grande da Serra com uma unidade do Instituto Federal, que terá duas unidades no Grande ABC, uma em Mauá e a outra em Diadema. O anúncio dos campi foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no mês passado, durante agenda em uma montadora na cidade de São Bernardo.

A agenda foi articulada pelo ex-prefeito e secretário de Relações Institucionais Ramon Velasquez (PT), que comandou o Executivo da entre 1999 a 2004 e tem fortes ligações com sindicatos.