Alckmin socorre homem que teve mal súbito durante evento do governo em Manaus

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) socorreu um homem que teve um mal súbito durante um evento do governo federal em Manaus, capital do Amazonas, nesta sexta-feira, 1º. Médico de formação, ele mediu o pulso e ajudou a levantar um funcionário da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que sofreu uma queda de pressão.

Alckmin é o presidente da República em exercício, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em viagem internacional, e cumpria uma agenda na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) quando um funcionário da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foi ao chão após ter uma queda de pressão.

Na gravação, feita por pessoas que estavam no evento, o vice-presidente aparece medindo o pulso do homem e ajudando-o a levantar. Segundo o jornal O Globo, o homem foi encaminhado para uma cadeira que estava em um lugar mais arejado.

Alckmin, que também exerce a função de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércios no governo Lula, é formado em Medicina pela Universidade de Taubaté e especialista em anestesiologia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. O vice-presidente também já atuou como acupunturista e é membro da Academia de Medicina de São Paulo.

Em fevereiro do ano passado, Alckmin vacinou Lula com uma dose de reforço da vacina contra o coronavírus durante um evento do Ministério da Saúde que lançou um programa de governo que buscou aumentar as coberturas vacinais no País.