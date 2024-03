Sem Carelli, Carpini prepara o São Paulo com '4 centroavantes' para clássico com o Palmeiras

A ausência de Calleri (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) vai fazer o técnico Thiago Carpini armar o time do São Paulo de uma forma diferente para o clássico de domingo, às 20 horas, contra o Palmeiras, no MourmBis, pela 11ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista. Sem um centroavante de origem na reserva, o treinador deverá escalar Luciano na função, mas com uma movimentação maior do que a do titular argentino.

Calleri desfalcou o São Paulo frente ao Água Santa, quando o time reserva esteve em ação. Erick e Ferreirinha foram os titulares do setor ofensivo. No clássico, Carpini deverá optar por jogadores mais experientes. Além de Luciano, Wellington Rato, Lucas e Ferreirinha deverão ser escolhidos para iniciarem a partida. Todos deverão ter a missão de rondar a área palmeirense, na tentativa de confundir a marcação e criar jogadas.

Quem vai seguir fora do time é o lateral-direito Moreira. Livre da lesão no músculo reto femoral da coxa direita, o atleta foi liberado para a transição com os preparadores físicos, mas participou parcialmente dos trabalhos com bola. Rafinha e Luiz Gustavo também não enfrentam o Palmeiras.

O São Paulo ainda não tem assegurada a classificação para as quartas de final. O time lidera o Grupo D com os mesmos 18 pontos do Novorizontino. A chave ainda tem o São Bernardo, com 15.