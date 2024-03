Corinthians aprimora cobranças de falta para 'furar' a retranca do Santo André

Rodrigo Garro e Romero passaram boa parte do treino desta sexta-feira no aprimoramento das cobranças de falta para tentar 'furar' a retranca que o Santo André deverá armar na partida deste sábado, às 16 horas, na Neo Química Arena, pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

A equipe corintiana busca alternativas depois de perder para a Ponte Preta na rodada anterior, também em casa, com muitas chances desperdiçadas. Vale lembrar que Garro teve sucesso em um cobrança quando garantiu o empate no clássico com o Palmeiras, em Barueri.

Normalmente, o Santo André já jogaria 'fechado' em Itaquera. O time deverá vir ainda mais preocupado pela possibilidade de rebaixamento nesta rodada, dependendo de uma combinação de resultados. O time do ABC soma apenas cinco pontos e tem a pior campanha da competição: são cinco derrotas e cinco empates.

O Corinthians também poderá se despedir da disputa pelo título. Com apenas dez pontos, só a vitória deixa o time do técnico António Oliveira com chances de se classificar para as quartas de final. O time ainda precisa torcer para que Inter de Limeira e Mirassol não vençam na rodada.

Sem poder contar com Rojas, que se recusou a treinar nos dois últimos dias por falta de pagamentos de salários e deverá rescindir o contrato, António Oliveira deverá escalar o Corinthians no 4-3-3, com Romero, Yuri Alberto e Wesley no ataque.