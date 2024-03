Na UTI, Ramalhão tenta sobrevida hoje contra rebaixamento

O Santo André terá hoje contra o Corinthians, talvez a sua última chance de tentar fugir do rebaixamento do Paulistão. Lanterna da competição com apenas cinco pontos, só a vitória interessa para o Ramalhão. Em caso de derrota ou empate, o clube da região terá que torcer por derrotas de Guarani, Ituano e Portuguesa para que, na última rodada, tente fugir da degola. E caso seja derrotado e essas combinações não acontecerem, o Ramalhão amargará o rebaixamento já nesta rodada.

Para o confronto, o técnico Márcio Fernandes terá todos os jogadores à disposição. A dúvida ainda é se ele utilizará uma escalação mais conservadora, para segurar o ímpeto corintiano, que também precisa da vitória, ou se arriscará uma equipe mais ofensiva. “Sabemos das dificuldades que vamos encontrar. Teremos que fazer um jogo quase que perfeito para que possamos sair de lá com o nosso objetivo maior que é a vitória”, falou Márcio Fernandes.

CORINTHIANS

O Timão encerrou a preparação para o duelo contra o Ramalhão ontem à tarde. A novidade para a partida deve ser a presença do goleiro Cássio, que está recuperado e de uma lesão no quadril e treinou normalmente. Outras novidades que devem ficar à disposição do técnico António Oliveira serão o meia Igor Coronado, recém-contratado e que estava ganhando condicionamento físico, e o atacante Pedro Raul, recuperado de lesão.

O Corinthians é o lanterna do Grupo C e também depende de uma série de combinações para poder se classificar.