Oposição ainda atua pela CPI do São Bernardo News

A oposição ao governo de Orlando Morando (PSDB) na Câmara de São Bernardo não desistiu de instaurar CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar se a Prefeitura contratou os anúncios feitos no jornal S.Bernardo News, cuja edição mais recente estava recheada de ataques ao deputado federal e pré-candidato ao Paço, Alex Manente (Cidadania), considerado adversário pelo tucano. Autor da proposta, Glauco Braido (PSD) vai voltar à carga na sessão de quarta-feira. Ele precisa de ao menos mais nove apoios para levar a proposta a votação – o que já seria considerado vitória. Por enquanto, ele só contabiliza cinco nomes, mas as movimentações de bastidores nos últimos dias, sinalizando uma cisão na base orlandista, devolveu as esperanças ao legislador. O Ministério Público também foi acionado para avaliar o caso. A administração nega ter autorizado as inserções publicitárias no pasquim.

Saúde

Secretário de Saúde de Santo André e um dos nomes cotados para ser o candidato governista ao Paço na eleição de outubro, Gilvan Junior (foto) esteve ontem no Rio de Janeiro. Ele foi convidado para participar do lançamento do livro Fiocruz é SUS, que compila experiências públicas de sucesso financiadas pelo Sistema Único de Saúde. O programa andreense Consultório na Rua, que promove atendimento a gestantes sem-teto, é um dos destaques da publicação, que também traz outras iniciativas realizadas País afora.

Doença

O Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) acusa a Prefeitura de São Bernardo de substituir médicos por bolsistas do Programa Mais Médicos, incluindo alguns que não passaram no Revalida, o exame necessário para que profissionais com diplomas emitidos no Exterior possam atuar regularmente no Brasil. A entidade já teria apurado a ocorrência de 20 episódios registrados na rede municipal.

Dança das cadeiras

Além da exoneração do secretário de Habitação, Ronaldo Lacerda, acusado de grilagem no episódio de ocupação de terreno na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no Bairro Eldorado, o Diário Oficial de Diadema trouxe ontem mais duas mudanças no primeiro escalão do prefeito José de Filippi Júnior (PT). Deivid Ferreira Couto foi substituído por Mário Reali, ex-diretor-executivo do Consórcio Intermunicipal, na Secretaria de Governo. Já Martha Freire Romano deixa a Comunicação da Prefeitura, onde será substituída por Silas Moreira Aguiar, para cuidar da coordenação da campanha do petista à reeleição.

Fervura – 1

A temperatura na sessão de ontem da Câmara de Rio Grande da Serra subiu tanto que por pouco não atingiu o ponto de ebulição. Enquanto se discutia em plenário projeto que prevê o repasse de R$ 400 mil para as entidades sociais da cidade, os vereadores Israel Mendonça (PDT) e Marcelo Alves (PSD) se incomodaram com a gravação que o oposicionista Marcelo Akira (Podemos) fazia da sessão e partiram para cima do colega, tentando tomar-lhe o aparelho celular. A turma do deixa disso precisou intervir para conter os ânimos.

Fervura – 2

Após a confusão, o projeto foi aprovado com 10 votos favoráveis – incluindo o de Zé Carlos (Cidadania), que faz oposição ao governo da prefeita Penha Fumagalli (PSD) – e três contrários, os de Akira, Elias Policial (Podemos) e Roberto Contador (Avante). Quando a sessão já havia terminado, novo foco de confusão começou no estacionamento do Legislativo, onde Zé Carlos se envolveu em discussão ferrenha com o governista Marcos Costa, o Tico (União Brasil), que só não terminou em troca de sopapos porque um munícipe que estava no local se colocou entre os dois esquentadinhos.