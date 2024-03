Novidade! Rachel Sheherazade é a nova apresentadora de A Grande Conquista

Novidade na área! Nesta sexta-feira, dia 1º, a Record TV anunciou a nova apresentadora do reality, A Grande Conquista. Através das redes sociais, os fãs ficaram animados ao saberem que Rachel Sheherazade é a grande responsável por comandar a atração.

Avisa que é ela! Rachel Sheherazade será a nova apresentadora de A Grande Conquista. O formato original da emissora mistura famosos e anônimos em uma competição cheia de surpresas, emoção e reviravoltas. A nova temporada do reality estreia em breve.

Vale lembrar que a competição era comandada por Mariana Rios, que foi escalada para apresentar um novo programa que vai estrear no segundo semestre, baseado no formato Flirty Dance. As informações são do Flávio Ricco.