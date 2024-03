Família de Fausto Silva explica prioridade do apresentador após novo transplante

A família do apresentador Fausto Silva decidiu usar as redes sociais para falar um pouco sobre o transplante de rim realizado pelo apresentador no último dia 26. No perfil criado pela esposa e pelo filho do famoso, Faustão do Meu Coração, eles conversaram com médicos que explicaram o porquê dele ter tido preferência para novo órgão.

De acordo com o médico Leon Alvim Soares, na cidade de São Paulo, os transplantados de órgãos sólidos têm preferência para receber um novo órgão. Vale pontuar que Faustão passou por um procedimento em 2023.

Obrigada, doutor pelo post explicativo. A informação é sempre a melhor maneira de levar conhecimento e transparência.

E não parou por aí! A família ainda publicou um vídeo com a coordenadora do banco de olhos do Ceará, Lisiane Paiva. Na gravação, ela explicou como funciona o sistema e quais os critérios na escolha do receptor.

Vale lembrar que Faustão era o 13º na fila do transplante.