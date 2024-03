De novo! No BBB24, Davi atende Big Fone falso pela segunda vez

E de novo Davi atende o Big Fone falso e não conta para os brothers o que ouviu no telefone, por estratégia pessoal. O telefone tocará novamente no próximo sábado, dia 2, às sete da noite e às onze da noite. Depois só no domingo, dia 3, às seis da manhã, todos como uma ligação perdida. A mensagem verdadeira será recebida às cinco e vinte da tarde do domingo, e quem atender estará no Paredão.

Mais cedo, após ter atendido o primeiro telefonema, Davi revelou para Alane e Beatriz a verdade sobre a mensagem que recebeu - nada. Agora, pela segunda vez, ele decidiu não contar para as sisters. A paraense, entretanto, já está desconfiando e afirmou em conversa com o próprio motorista de aplicativo que novamente foi trote:

- Não posso falar, gente, negou o baiano.

Além disso, Pitel ganhou o Poder Curinga da semana, que é dado a quem doa mais estalecas. Com a conquista, a baiana poderá votar duas vezes no Paredão de domingo.