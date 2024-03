Fed: Expectativas de inflação parecem alinhadas com meta de 2% no longo prazo

O Federal Reserve (Fed) afirmou que as pesquisas americanas de expectativas de inflação parecem alinhadas com a meta de 2% no longo prazo, em relatório anual sobre política monetária divulgado nesta sexta-feira, 1º. Comentando sobre a leitura final da Universidade de Michigan, o BC americano observou que a inflação de 3% representa uma queda significativa em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Fed também ressaltou que o mercado de trabalho continua apertado, mas ponderou que houve um aumento na oferta de mão de obra e na taxa de participação dos trabalhadores, o que considera como sinais de arrefecimento. "E uma adoção rápida de novas tecnologias como a inteligência artificial (IA) pode impulsionar o crescimento da produtividade nos próximos anos acima do atual ritmo moderado", previu.