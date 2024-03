Thammy Miranda explica motivo de ter abandonado participação no Programa do Ratinho: - Mega falta de respeito

Thammy Miranda usou as redes sociais para explicar o motivo de ter abandonado sua participação no Programa do Ratinho. O vereador contou aos seguidores que se sentiu desrespeitado com uma fala do apresentador e decidiu não conceder a entrevista a ele.

Segundo informações do jornal O Dia, enquanto Thammy estava aguardando nos bastidores, acompanhou as filmagens do programa e ouviu Ratinho soltar uma fala questionável ao fazer a chamada do entrevistado:

- Eu não sei se ele ou ela. É ele, né? É ele! É o Thammy! Agora ela tem barba, né?

Profundamente incomodado com a atitude do comunicador, decidiu que era hora de ir para casa.

- Me senti um pouco desrespeitado com o começo do programa, achei desnecessário. Eu só peço respeito, mais nada. Eu respeito todo mundo. Topei vir para a gente fazer um programa legal, dar entrevista, falar sobre as coisas legais que venho fazendo, as pessoas que venho cuidando. Poxa, eu cuido tanto de todo mundo. Eu me doo para todos, para tudo, para o meu trabalho, para as coisas que faço. Entrego o meu melhor, sempre me entrego de coração. O mínimo que eu peço é só que as pessas me respeitem.

Em seguida, o vereador continuou:

- Meu filho está acordado até agora assistindo, ele não fica acordado até de madrugada. Tem o horariozinho de dormir, mas para ele acompanhar, para ver. Logo no começo, na apresentação, uma mega duma falta de respeito. Não achei legal, não me senti confortável, entendo e respeito que talvez ele seja uma pessoa de mais de antigamente, mas o mínimo que a gente pede é respeito. Tem coisa que se a gente não se posiciona, em algum momento da nossa vida acaba sendo corriqueiro.