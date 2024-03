Jayme Matarazzo revela o que o motivou a voltar para novelas após o nascimento de sua segunda filha: - Desafiador

Após o nascimento de sua segunda filha, em novembro de 2023, Jayme Matarazzo volta às telinhas como Luca Baggio na próxima novela das sete da Globo: Família é Tudo. O ator contou, em coletiva de imprensa, que a forma como o convite foi feito para ele o fez entrar no projeto, além de se sentir desafiado pelo personagem.

Matarazzo diz que depois de receber Maria, fruto do relacionamento com Luiza Tellechea, ele não pretendia trabalhar a não ser que sentisse que era um projeto especial:

- Esse convite chegou em um momento muito especial da minha vida, muito legal. Estou vindo do nascimento da minha segunda filha, então era só um convite muito especial, que mexesse com meu ânimo, que me faria sair de casa tranquilo.

O autor e o diretor da próxima novela também foram um incentivo para Jayme. O ator já trabalhou com Daniel Ortiz e Fred Mayrink em Haja Coração, folhetim das sete, que passou em 2016:

- Acho que a grande questão aqui foi de onde veio, um convite como se fosse uma missão. O convite veio do Daniel [Ortiz] e do Fred [Mayrink], que é uma dupla que eu amo, eu admiro, que tenho maior carinho e respeito. A gente foi muito feliz em Haja Coração. Me senti muito abraçado, muito acolhido, por essa dupla que eu gosto tanto, que tinha uma missão importante.

Contando mais detalhes sobre Luca, o artista explicou que seu núcleo é um dos mais densos de Família é Tudo. Isso porque seu personagem sofre uma tentativa de homicídio e a namorada, Electra, vivida por Juliana Paiva, é presa pelo crime:

- É um personagem tenso, difícil, cheio de reviravoltas, também leve. Acho que esse núcleo traz uma profundidade dramática bem interessante que a novela vai carregar. Acho que é um grande desafio, um elenco delicioso de trabalhar. Gosto muito das novelas, desse projeto longo, desafiador.

A nova novela das sete estreia na próxima segunda-feira, dia 4. Família é Tudo entra no lugar de Fuzuê, estrelada por Marina Ruy Barbosa.