Esposa do ator da Record homenageia o amado após ele ser encontrado morto: Te amarei eternamente

Triste! Desaparecido desde o início do mês de fevereiro, o ator Edson Caldas foi encontrado sem vida pela Polícia Civil da cidade do Rio de Janeiro em Seropédica, na Baixada Fluminense. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

De acordo com a profissional, o artista, de 29 anos de idade, foi roubado e espancado antes de morrer. Ainda, segundo Fábia, Edson foi atraído para um encontro sexual, e acabou se tornando vítima de um grupo criminoso que levou pertences pessoais e o obrigou a realizar transferências bancárias.

Após a confirmação da morte, a esposa do ator usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao amado. Com um vídeo emocionante, ela se despediu.

Pra sempre vai ser Eu , você e eles. Te amarei eternamente! Vai com Deus , descansar eu vou fazer tudo por eles sempre, escreveu.