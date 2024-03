Bolsas da Europa fecham em alta, embaladas por eventos corporativos; Daimler Truck dispara 17%

As bolsas europeias fecharam em alta na primeira sessão do mês, com o clima favorável embalado por balanços e por notícias de companhias da região. O mercado assimilou ainda um dado que mostrou desaceleração da inflação na zona do euro, ainda que com abrandamento mais suave do que o esperado. As ações da Daimler Truck deram um salto de dois dígitos após resultados da fabricante de caminhões e ônibus alemã. O grupo de mídia ITV também teve ganho de dois dígitos depois de anunciar um desinvestimento.

Em Londres, o FTSE 100 ganhou 0,69%, aos 7682,50 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,32%, aos 17735,07 pontos. O CAC-40, referencial da Bolsa de Paris, subiu 0,09%, para encerrar aos 7934,17. As cotações são preliminares.

Na zona do euro, a taxa anual de inflação ao consumidor desacelerou para 2,6% em fevereiro, ante 2,8% em janeiro, um pouco acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 2,5%.

Em Frankfurt, as ações da Daimler Truck dispararam 17,4%. A fabricante de caminhões e ônibus, que se tornou independente e listada na bolsa de valores em dezembro de 2021, projetou vendas entre 490.000 e 510.000 unidades para este ano, pois espera que a demanda se normalize, depois de registrar um declínio nas vendas unitárias do quarto trimestre, no comparativo anual. A companhia teve lucros ajustados antes de juros e impostos de 1,56 bilhões de euros, em comparação com 1,03 bilhões de euros no ano anterior. A receita aumentou para 14,95 bilhões de euros no trimestre, face aos 14,78 bilhões de euros do ano anterior. A Daimler Truck pagará ainda um bônus de 7.000 euros cada para funcionários elegíveis.

A ITV avançou 14,16% em Londres, depois de anunciar a venda de participação de 50% no serviço de streaming por assinatura digital BritBox International para a BBC Studios, parceira na joint venture, por 255 milhões de libras. A emissora britânica disse na sexta-feira que continuará a receber um fluxo de receitas da BritBox International, semelhante aos níveis atuais para o uso de conteúdo ITV, sob novos acordos de licenciamento. A companhia acrescentou que pretende devolver todo o resultado do valor da venda aos acionistas por meio de uma recompra de ações, que deverá ser ativada após os resultados anuais em 7 de março.

Em Madri, o Ibex 35 fechou em alta de 0,57%, a 10058,30 pontos. As ações da Grifols recuperavam uma parte das perdas depois de a empresa farmacêutica espanhola ter explicado detalhes sobre seu esperado fluxo de caixa livre este ano. As ações avançaram 17,75%, depois de terem caído 35% na quinta-feira. O papel respondeu pela maior alta porcentual do Ibex 35 nesta sexta-feira. A Grifols informou que espera 485 milhões de euros em fluxo de caixa livre antes de itens extraordinários este ano, acima dos 56 milhões de euros em 2023, acrescentando, no entanto, que esse número será temporariamente afetado por despesas de capital.

Entre os outros índices referenciais da região, o FTSE MIB, de Milão, ganhou 1,08%, a 32934,29 pontos; em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,68%, aos 6199,59 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires