Governo estadual mira interior para expandir energia solar

O Estado de São Paulo é líder na geração de energia solar, com 39 GW de potência instalada. O valor é quase 18% de toda a energia solar que o Brasil gera, calculada atualmente em 225 GW. São Paulo também lidera a geração distribuída de energia, com 3,5 GW. A geração distribuída é quando os consumidores produzem a própria energia com painéis solares, turbinas eólicas e outros meios, e gera-se mais do que se consome, então o excesso vai para a rede elétrica. Isso possibilita créditos na conta de luz, economia e uma rede mais estável.

Sol abundante

Diante de um cenário considerado “promissor” para a energia solar, a Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado se diz empenhada em ampliar o uso dessa fonte, especialmente nos municípios do interior, onde há grande disponibilidade de matéria-prima, o sol, como nas regiões ao centro do Estado (Bauru) e Noroeste.

Frase

“A energia solar tem um estímulo pelo estado muito forte, tem uma potencialidade muito grande, tem interesse de investidores, estados e municípios, então por que não juntar as pontas? explica a secretária Natalia Resende, segundo a qual o objetivo do órgão é sensibilizar gestores municipais e parlamentares sobre o impacto positivo da energia solar e oferecer suporte para o desenvolvimento de projetos sustentáveis.

Encontro na Alesp

A secretária Resende participou do Encontro SP Solar, realizado nesta semana, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na ocasião, foram apresentadas diversas modalidades de projetos e etapas necessárias para a execução, visando orientar os participantes sobre como iniciar e viabilizar iniciativas nesse sentido.

Incentivo às prefeituras

O Governo de São Paulo, por meio da Desenvolve SP, agência de fomento ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aumentou em 500% os créditos concedidos a prefeituras para a construção de usinas com painéis solares e troca de iluminação pública em 2023. O valor passou de R$ 5,7 milhões em 2022 para R$ 34,5 milhões no ano passado. Além disso, o Estado fechou 2023 na liderança no ranking de geração distribuída de energia solar fotovoltaica.

Tendência

Com crescimento ano a ano, a produção desse tipo de energia limpa no território paulista saltou 50% de 2022 para 2023. Com isso, São Paulo acumulou potência de 3,5 Gigawatts (GW), enquanto Minas Gerais, na segunda posição, registrou 3,4 GW, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Autossuficiência

Além da questão sustentável, os projetos possibilitam economia aos cofres das prefeituras que acessam a linha de crédito da Desenvolve SP. É o caso de Tabapuã, que deve finalizar até o final de março uma usina de energia solar fotovoltaica. O mecanismo vai abastecer todos os prédios públicos da cidade, gerando uma economia de 53%. Localizada no noroeste do estado, região conhecida pelas altas temperaturas, Tabapuã decidiu instalar ar-condicionado em todas as escolas, o que fez a conta de energia elétrica paga pela prefeitura disparar.

Usina solar

A garantia de que eles não serão desligados está justamente na entrada em funcionamento da usina solar fotovoltaica. “A conta é simples. A prefeitura gastava R$ 320 mil por mês e isso vai cair para R$ 150 mil. Se a usina fosse usada para gerar energia residencial, seria suficiente, por exemplo, para abastecer o consumo de mil casas”, afirma o engenheiro eletricista Felipe Oliveira, da Nexsolar, empresa contratada pela prefeitura de Tabapuã para tocar o projeto.

Iluminação pública 100% LED

Localizada na região central do estado, a cidade de Matão vai trocar todas as cerca de 9.500 lâmpadas da iluminação pública, que eram de vapor de sódio, por LED. Além de serem mais eficientes, garantindo uma luminosidade melhor, as lâmpadas de LED possuem maior durabilidade e são mais econômicas. A economia aos cofres públicos com a medida já chegou a 8%, mas vai aumentar, pois serão trocadas também todas as lâmpadas nas vias que dão acesso ao município, praças e parques.

Sustentabilidade

“O mais importante é que planejamos tudo para nos adequarmos à nossa sustentabilidade orçamentária. A redução do custo de energia será mais do que suficiente para pagarmos o financiamento. “Não é um avanço apenas na iluminação, mas sobretudo na segurança das pessoas”, disse Gregório Luiz Amaconi, gerente de convênios da prefeitura.

Turismo

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo realizou na segunda-feira (26) o primeiro Fórum Internacional de Investimentos para o Turismo de SP, evento que reuniu os principais investidores nacionais e internacionais para apresentação de projetos. O Fórum espera movimentar, nos 34 projetos trabalhados e apresentados na ocasião, cerca de R$ 5 bilhões em novos negócios para o turismo de SP. Vale reforçar que PIB do turismo paulista deve bater 9,6% de todas as riquezas produzidas por São Paulo este ano, de acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Setur-SP. Estão previstos 46 mil novos postos de trabalho gerados pelo setor, um acumulado que deve chegar a 937,8 mil. De acordo com o Seade, para cada emprego direto criado no setor, são gerados outros dois indiretos.